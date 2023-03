Druidéesse, ose la magie ! S'éveiller à votre nature sauvage

Ce Recueil DRUIDEESSE "Ose ta magie ! " nous invite à retrouver un regard d'enfant sur tout ce qui nous entoure. Il nous invite à nous émerveiller de toutes les beautés qu'o- re à nos yeux le Vivant. A l'écoute des enseignements et des secrets du monde végétal, Marie Cochard y dévoile des trésors de sagesse glanés aux confi ns de la forêt et auprès de celles et ceux qui la peuplent, qu'elle a été amenée à rencontrer. L'ouvrage nous emmène ainsi à la découverte des propriétés médicinales des plantes sauvages et comestibles, à travers des planches descriptives détaillées. Il nous escorte également à la rencontre de la grande famille des Arbres, chacun étant doté de qualités qui lui sont propres.