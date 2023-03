Le petit oracle de la Tatootherapy

69 cartes motivantes inspirées des guidances et des symboles de la Tatootherapy. Inspiré des guidances et des symboles de la tatootherapy, ce petit oracle magique vous offrira une véritable dose d'optimisme pour booster votre intuition et votre confiance en vous. Découvrez 69 cartes qui vous aideront à rendre possible toute création et action dans votre vie. Grâce aux conseils qui vous seront délivrés chaque jour, et au pouvoir " guérisseur de l'instant " insufflé par vos guides de lumière, vous pourrez libérer vos émotions et enfin retrouver une harmonie corps, âme et esprit.