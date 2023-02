King of Ants Tome 15

La pire des racailles contre la plus pourrie des multinationales !! La nouvelle référence 100% baston !! Miharu et Marukada sont dans le pétrin, apres l'attaque surprise du gang de délinquants qui contrôle la péninsule de Bôsô !! Hideyoshi, le chanteur des "Pandas roses de l'anarchie', a fait enlever Miharu et Makurada. Ses hommes s'en prennent également à tous ceux qui se trouvent aux alentours du tunnel. Sakamizu et Shikano qui font partie des cibles unissent leurs forces et se montrent particulièrement efficaces. Finalement, notre "héros' est de retour et prêt à remonter sur le ring !!