SAS 153 Ramenez-les vivants

Malko vit surgir de son côté un petit bonhomme avec un lance-roqettes qu'il braqua sur la banquette arrière en hurlant quelque chose. - Il veut que vous sortiez, traduisit Esmeralda. Sinon, il tire. Le blindage de la Cherokee ne résisterait pas et ils mourraient tous, instantanément. Un avion transportant trois membres de la CIA et de la DEA s'écrase en Colombie. Ils sont faits prisonniers par les FARC. Dans le cadre d'une " défection " d'un cadre haut placé des FARC, une opération de libération, intitulée " Wild Geese " tentée par la CIA échoue piteusement et entraîne la mort d'un agent américain, John Stanford. Malko est contacté par " Pablo ", un envoyé d'un chef FARC, Fabian Ramirez, qui lui propose d'échanger les otages américains contre des prisonniers FARC emprisonnés. Malko rapporte la conversation à Eric Kroll et lui suggère le plan suivant : sous l'égide de Frank Capistrano, conseiller spécial du président des Etats-Unis, les prisonniers seront libérés dans le cadre d'une fausse tentative d'évasion puis échangés contre les otages. Le président Uribe, chef de l'Etat, devra être contacté par le président Bush et devra accepter le plan.