Les fiches Français 3e

Les fiches de français 3ème : un livre de préparation au Brevet pour des révisions efficaces et ciblées du programme. Conçues et rédigées par des enseignants, ces fiches sont indispensables pour préparer et réussir le Brevet des collèges ! En 60 fiches, révisez le programme de 3ème de français pour réussir le Brevet. Conformes au programme du Brevet, ces fiches vous permettent de préparer votre examen de manière simple et efficace : Des fiches synthétiques et détachables pour comprendre et mémoriser l'essentiel Des fiches numérotées pour réviser le programme de manière méthodique Un format poche pratique, facile à transporter et à glisser dans le cartable Des exercices d'entraînement pour évaluer vos connaissances et progresser grâce aux corrigés détaillés Des quiz corrigés Une présentation des épreuves écrites et orales de français pour une meilleure préparation à l'examen du Brevet. Et en + : Des conseils pour réussir l'épreuve Une version numérique Imprimé en France