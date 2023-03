Brutalistes. Les plus grands architectes du brutalisme

Cet ouvrage présente pour la première fois les personnalités qui ont fait l'un des mouvements les plus saisissants de l'histoire de l'architecture : le brutalisme. La vie et les réalisations de plus de 250 architectes brutalistes sont ici présentées afin d'offrir un panorama unique des grands noms de ce phénomène international. Si le brutalisme a incontestablement donné naissance à certains des bâtiments les plus extraordinaires au monde, nombre de leurs créateurs sont restés dans l'ombre. Dans cette étude de référence, des figures de l'architecture internationale comme Marcel Breuer, Le Corbusier et Paul Rudolph côtoient des dizaines de femmes et d'hommes moins connus ou qui ont sombré dans l'oubli. A travers 350 illustrations et 210 bâtiments emblématiques, découvrez le travail des plus grands architectes brutalistes de tous les temps.