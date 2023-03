En mouvement pour l'accouchement !

La méthode kiné pour vivre une grossesse sereine et se préparer à la naissance par Mathilde Elind, la kiné spécialiste de la Femme et de la naissance sur les réseaux sociaux. Souffle, positions, mouvements, émotions : tous les exercices illustrés et les astuces pratiques incontournables... car tous les accouchements se préparent, même les césariennes ! " Pas d'inquiétude, ça va bien se passer ! Faites confiance à votre corps. . ". Mathilde Elind, la kiné à l'écoute des femmes, dévoile ici les clés de l'approche kiné d'un accouchement serein avec 30 exercices pratiques illustrés pour travailler en douceur avec son corps et accueillir son bébé sans stress. Car pour vivre pleinement son accouchement, il est important de travailler sur le lâcher prise qui facilitera le travail, d'avoir les clés pour préserver son corps, et de comprendre ce qu'il se passe pour gagner en confiance et participer activement à son accouchement. Tout cela permettra d'enclencher le cercle vertueux : plus la femme est détendue mieux la grossesse se passe, mieux l'accouchement se passe et mieux le post-partum se passera. Un programme en 4 piliers : Le travail du souffle : la respiration permettra de réguler les émotions, de gérer la douleur, et il sera un allié de poids le Jour J pour gérer les contractions et favoriser la descente de bébé ! Le mouvement : le travail postural soulagera les douleurs pendant la grossesse mais permettra aussi de préparer son corps, d'assouplir son bassin, de faciliter la descente du bébé... avec des positions adaptées à un accouchement avec ou sans péridurale. Le périnée : des astuces pour rééduquer son périnée dès la grossesse, des exercices pour éviter les lésions, notamment si l'on a peur de l'accouchement. Le post-partum : l'approche pour récupérer physiquement, repérer la chute hormonale et le baby blus, et des repères à connaître pour aborder les 30 premiers jours avec son bébé, dans le respect de son rythme et de celui de la jeune maman...