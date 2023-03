Les Pennington s'en sortent tout seuls

Les aventures tragi-comiques d'une famille recomposée dans les quartiers sud de Londres. Cyril Pennington a beau être un homme sociable et charmant, pour ses cinq enfants, nés de quatre femmes différentes, il reste une figure qui brille par son absence. Si les demi-frères et soeurs Pennington se connaissent à peine, ils ont toutefois un souvenir en commun : le jour où ils se sont rencontrés, à l'occasion d'une virée en voiture dans la Jeep dorée de leur père. Des années plus tard, à la suite d'une rupture difficile et d'un évènement dramatique, Dimple, influenceuse branchée, n'a d'autre choix que de faire appel à sa fratrie désunie. Car en cas de problème, on peut toujours compter sur la famille, n'est-ce pas ? Du meurtre accidentel au chantage en passant par le cyberharcèlement, dans cette comédie drôle et touchante, les Pennington vont devoir se serrer les coudes, pour le meilleur et pour le pire.