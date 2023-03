Les crevards

Vendredi, 8 h 58. Formateur en communication, Eric s'apprête à animer par visio la dernière matinée de son séminaire. Un à un, les participants se connectent et entrent dans la salle virtuelle. Véronique, professeure harassée, désireuse de retrouver le plaisir d'enseigner. Karim, aspirant médiateur, vivant dans un habitat partagé. Kathy, ancienne salariée d'ONG, discrète et positive. Vincent, codeur rétif, sombre et revendicatif. Anaïs, responsable commerciale, volubile et sûre d'elle. Nicolas, industriel flamboyant et charmeur, l'un des plus anciens amis d'Eric. Quand, soudain, l'un d'eux murmure d'une voix sourde : "Eric, qu'est-ce que c'est... là... derrière toi ? " Dans ce nouveau roman glaçant de réalisme, Nathalie Achard autopsie les âmes humaines et décortique la partition violente et chaotique d'une société, où chacune et chacun jouent un rôle parfaitement orchestré.