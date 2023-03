Totem Tome 1 : Premier niveau

France. Abel est un garçon solitaire qui peine à se faire des amis au collège, mais ses analyses sur les dernières sorties de jeux vidéo sont très prisées en ligne. Dans sa famille ultra connectée, personne ne s'écoute vraiment, même quand leur père tente de les alerter sur une étrange épidémie en train de se répandre dans le monde entier. Turquie. Elif est une jeune fille têtue et particulièrement compétitive, qui terrasse ses grands frères aux jeux de combats et prend plaisir à les narguer au lieu de sagement faire ses devoirs comme le souhaiterait sa mère. Canada. Yorick a beau avoir un esprit très cartésien et exceller en énigmes, en stratégie et en mathématiques, il ne se rend pas toujours compte que son beau sourire fait chavirer ses camarades de classe. Chacun sur leur continent, les trois adolescents vivent des vies quasiment opposées. Mais ce quotidien s'apprête à être tout à fait chamboulé... Un mystérieux colis vient d'être livré à chacun d'entre eux : la marque Tenma leur propose de tester "Totem" , un nouveau jeu en réalité virtuelle. En enfilant leurs casques et en prenant possession de leur apparemment inoffensifs avatars animaliers, Abel, Elif et Yorick déclencheront le début d'une aventure qui les dépassera, faisant dialoguer virtuel et réalité jusqu'aux dangers les plus périlleux.