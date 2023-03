La Marchande d'antiquités de Venise

De Londres à la Nouvelle-Angleterre, en passant par Venise, les eaux troubles emportent tout, révélant secrets et ennemis... Veille du solstice d'été, 1670. Sur les quais brumeux de Londres, Alinor a rendez-vous avec James Summer, l'homme qui l'a abandonnée vingt ans auparavant. Celui-ci veut récupérer la seule chose qu'il ne peut obtenir avec sa fortune : leur fils, Rob, qui est né de leur amour. Mais l'arrivée de Livia, une jeune veuve bien trop charmante, vient semer le trouble. Elle affirme être la belle-fille d'Alinor et que Rob serait mort noyé à Venise. Alinor ne croit pas un mot de ce qu'avance cette prétendue marchande d'antiquités. Pour elle, cela ne fait aucun doute : son fils est vivant et Livia cache bien des secrets. Mais comment le prouver ?