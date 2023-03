Les Gouttes de Dieu - Mariage Tome 23

Découvrez les accords entre mets et vins ! Les mariages élaborés par Shizuku pour le restaurant asiatique de Somchai semblent au goût du couple infernal, Chris et Sarah. Mais le jeune Américain commande soudain un rouge à déguster avec des nems au crabe et à la coriandre, un terrible casse-tête ! Alors qu'Issei s'est rendu en Bourgogne, Shizuku s'envole ensuite pour Bordeaux. En faisant étape à Paris, il retrouve Louis et la cheffe Mikasa, qui ont un service à lui demander. Ils vont devoir allier un mets à un vin mystère lors d'un concours supervisé par nulle autre que Honoka Tomine ! Une victoire ferait rentrer leur restaurant dans la course pour une étoile Michelin...