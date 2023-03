Tala, le chimpanzé

Une même fascination pour la faune à préserver réunit en ligne des adolescents venus des quatre coins du globe. Tous souhaitent partir à la rencontre des espèces qui peuplent encore cette Terre. Alors ils s'organisent en petits groupes, persuadent les adultes de leur laisser tenter cette échappée, contournent les interdits... puis s'élancent sur les traces d'un animal sauvage dans son milieu naturel. Rima, Philippe et Louise ont réussi à convaincre leurs parents de les laisser partir en République du Congo, dans la famille de John. Un groupe de chimpanzés a été entendu peu de temps avant dans la forêt équatoriale toute proche, et ils espèrent bien le retrouver. Mais le territoire se révèle plus hostile que prévu... l'aventure ne fait que commencer !