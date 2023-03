L'ivresse du vent

1905. La sixième édition de la coupe Gordon-Bennett se prépare. L'Automobile Club de France a choisi pour cadre Clermont-Ferrand et son "circuit de la mort". Le public se presse pour assister à la course et admirer les bolides. Parmi les spectateurs, trois femmes : Hélène, une infirmière qui rêve de pouvoir conduire une voiture ; l'audacieuse et émancipée Gabrielle - l'une des rares femmes à posséder la sienne -, qui se bat pour que la course ne soit pas réservée qu'aux hommes ; et Sabine, une mécanicienne autodidacte que Gabrielle embarque dans cette aventure. Toutes sont bien décidées à s'affirmer, elles aussi, en cette période de progrès et d'évolution !