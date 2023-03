Une surprise irrésistible ; Le goût de la vengeance

Une surprise irrésistible, Lauren Canan Sophie ne se fait pas d'illusion sur sa relation avec Clay Everett, son séduisant patron au ranch de Royal. Pour lui, elle n'est qu'une aventure, comme il se plaît à le lui rappeler. Et même si elle sent, quant à elle, son amour pour Clay grandir de jour en jour, elle sait qu'elle ne doit rien espérer. Mais, quand Sophie découvre qu'elle est enceinte, elle comprend que tout va changer... pour le meilleur, ou pour le pire. Le goût de la vengeance, Joanne Rock Ian McNeill s'est inscrit sur le site de rencontres qu'elle a créé? ! Lydia sent une colère irrépressible la gagner le jour où elle tombe sur le profil de l'homme qui l'a lâchement abandonnée un an plus tôt, alors qu'elle portait son enfant. Un enfant qu'elle a perdu et qu'elle pleure aujourd'hui encore. Aussitôt, une idée folle germe dans son esprit : ne tient-elle pas là l'occasion idéale de se venger de Ian et de lui briser le coeur à son tour ?? Romans réédités