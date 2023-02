Baki the Grappler Tome 9 . Edition de luxe

Le plus puissant des escadrons de combat !! Un mois. C'est le temps qu'il reste à Baki pour se préparer pour son combat contre Yûjirô. Désireux depuis toujours de devenir plus fort que son père, Baki souhaite passer par les mêmes épreuves que lui, baptême du feu compris. Mais dans quelle dangereuse région du globe, Strydum va-t-il choisir de l'envoyer ? En quoi consiste ce projet ultra-secret mené par le Ministère de la Défense Japonaise ? Et surtout, qui est ce mystérieux Gaia dont on dit que la puissance équivaut à celle de Yûjirô ? Prenez donc place avec Baki dans l'hélico et suivez-le dans une mission d'infiltration qui s'annonce ultra-périlleuse !!