A-pop-calypse

Tommy, looser magnifique, passe ses journées au milieu d'un îlot de crasse avec, pour seul horizon, deux tours délabrées et un canal puant. Non seulement il doit gérer la mystérieuse disparition de son grand frère adoré et les plans foireux de son pote Zbeul, le roi de l'embrouille, mais, en plus, il doit trouver le moyen de déclarer sa flamme à la volcanique Miranda. Alors, quand la silhouette terrifiante d'une fillette borgne sort du canal et l'attaque, pour Tommy et sa bande, c'est le début des emmerdes.