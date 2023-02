Lily Medialuna. Les pierres magiques

A première vue, Lily est une petite fille normale ! Pourtant, ces derniers temps, des choses étranges lui arrivent : les objets semblent parfois voler autour d'elle, il pleut à l'intérieur de sa maison... Lily et sa famille viennent d'emménager à Piedravalle, une petite ville sans histoire. Dans sa nouvelle école, Lily se liera d'amitié avec de nombreux amis. Avec eux, elle découvrira un monde parallèle : une école de magie qui se cache derrière un mur de la bibliothèque municipale, une créature qui menace la ville... Et si Lily était la seule à même de sauver la ville de Piedravalle ? Et quel est le pouvoir de sa pierre : la pierre de lune ?