Bienvenue chez Rime & Raison, la librairie à explorer le temps qui apparait à ceux qui en ont besoin. Son but ? Soulager les âmes en peine et les coeurs brisés grâce aux livres. Son unique règle ? Il est interdit d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur. Or, le grand frère de Violette compte remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944... Les livres à l'honneur Qui n'a jamais rêvé d'une librairie vivante où on trouverait des livres venant du passé ET du futur ? "La librairie à explorer le temps" est une déclaration d'amour à la littérature, aux librairies et aux libraires. Une aventure historico-magique ! Le roman de Mindy Thompson est à la fois une aventure magique et une fiction historique. L'intrigue, parfaitement maîtrisée, tient le lecteur en haleine jusqu'au twist final qui donne envie de relire le roman depuis le début !