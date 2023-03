Mighty Mothers Tome 1

Mère célibataire le jour, criminelle endurcie la nuit, Akane Honjo mène une double-vie : de la crèche aux ruelles sombres de Tokyo, son sens du devoir et de la justice est partout ! Véritable défenseuse des femmes et des plus démunis, elle se retrouve finalement enrôlée comme mercenaire pour une organisation douteuse... Mighty Mothers est une série spectaculaire sublimée par le trait dynamique d'Eiji Karasuyama ! Terminé en trois volumes, il s'agit d'un manga publié au Japon en 2021 par Nihon Bungeisha, une maison d'édition réputée pour ses titres d'action captivants.