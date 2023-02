Le carnet de santé de mes poules

Ce carnet de suivi s'adresse aux éleveurs débutants, mais également aux plus chevronnés. Il sert à consigner tous les résultats durant deux ans et évènements de votre petite bassecour, dans des tableaux simples à comprendre. C'est important pour votre élevage. Il ne faut pas se fier seulement à sa mémoire. Car on peut oublier quel âge a cette poule ? quand l'ai-je vermifugée pour la dernière fois ? En plus des tableaux de résultats, il prodigue quelques conseils précieux qui pourront être complétés par ceux del'ouvrage Le grand guide des poules et des coqs. L'auteur a mis dans ce carnet mes 55 ans d'expérience d'élevage d'animaux de bassecour. Et croyez-en l'auteur, auprès de ces animaux, on en apprend tous les jours ! Dans ce carnet, vous pourrez noter la liste de vos poules (et de vos coqs), les performances (ou les contre-performances) de ponte de vos poules, éventuellement les résultats de l'incubation des oeufs si vous vous lancez dans cette aventure. Vous pourrez également suivre la santé de vos volailles et l'entretien de votre poulailler. Et pour terminer quelques pages destinées à noter votre budget, des adresses utiles et vos notes personnelles. - Mon cheptel - L'arrivée des poules ou des coqs dans mon élevage - Le départ des poules ou des coqs de mon élevage - La ponte de mes poules - Les résultats de mes incubations - La santé de mes poules - L'entretien de mon poulailler - Mon budget