Baki the Grappler Tome 12 . Edition de luxe

Qui pour soulever la ceinture du plus fort du monde ?! Après une courte escapade brésilienne, Baki est de retour au Japon. Il vient frapper à la résidence de Tokugawa pour lui demander une place dans son arène personnelle, celle-là même qui se trouve sous le Tokyo Dome. Découvrez donc comment la boucle finit par être bouclée. Et surtout, entrez avec ce nouveau tome dans un évènement qui s'annonce grandiose : un tournoi pour la ceinture du plus fort du monde !! Vous retrouverez dans cette compétition hors normes, de vieilles connaissances brûlant de prendre leur revanche, ainsi que de nouveaux combattants parmi lesquels les derniers atouts du karaté Shinshinkai... Vous voici prévenus alors rendez-vous dans l'arène !!!