Petit Futé Laos. Edition 2023

Au coeur d'une nature luxuriante, entre petites montagnes et vastes plaines, forêts tropicales et majestueux fleuve, un peuple hors de notre commun tente de préserver son mode de vie ancestral ; un espace de nature et de paix. Le Laos conserve ce goût de dépaysement total et de grand voyage. Le Petit Futé vous invite à découvrir ce pays, l'un des plus attachants de l'Asie du Sud-Est.