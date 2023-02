Petit Futé Belgique. Edition 2023

La Belgique fait partie de ces destinations surprises, au patrimoine architectural et culturel remarquable. Bruxelles, capitale européenne, promet de laisser aux visiteurs un goût unique. Après la visite d'un musée et la promenade dans un des magnifiques parcs de la capitale, pourquoi ne pas se poser à la terrasse d'un bar pour y déguster une délicieuse bière dont les Belges ont le secret ? Une promenade sur les canaux brugeois laisse un souvenir impérissable, tout autant que la visite de la Flandre occidentale, ses plages et la variété de ses paysages. Viennent ensuite les lieux oubliés par les touristes, et c'est dommage. La région d'Anvers a de quoi ravir et séduire alliant promenades sur les bords de l'Escaut et visites de cette ville effervescente. Le Petit Futé vous emmène chez notre charmante voisine, pourtant méconnue.