Moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner

"La raison principale de mon épuisement moral, c'était la conscience que mes camarades et moi combattions dans ce pays pour un gouvernement corrompu et détesté par ses propres citoyens, pour un peuple qui avait perdu son droit à la souveraineté, et que nous aidions une armée totalement inapte. J'avais besoin de savoir de quel côté je me battais et quelles valeurs je défendais". Ancien mercenaire de la compagnie Wagner, société militaire clandestine et secrète au service des intérêts de la Russie partout dans le monde, Marat Gabidullin sort de l'ombre pour révéler l'envers du décor et dénoncer les mensonges du gouvernement russe. Soldat fantôme, il est envoyé en première ligne au Donbass en 2015, puis contre l'Etat islamique en Syrie en 2016-2017, sans que jamais l'existence de l'armée Wagner soit officiellement reconnue. Il livre un récit brut et sans concession qui ne cache rien des horreurs de la guerre et des manipulations de Vladimir Poutine.