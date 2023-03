Le livre-lumière de Petite Baleine

Petite Baleine joue à cache-cache avec ses amis, et la voilà de l'autre côté de l'océan. Comment va-t-elle rentrer chez elle ? De gentils poissons scintillants viennent éclairer son chemin pour l'aider à retrouver sa maman... L'enfant suit les petites lumières, 1 sur la première page et 1 supplémentaire à chaque page, pour compter et s'éveiller au dénombrement jusqu'à 5.