Je me laisse aimer. Le manuel de rencontre

Un guide non conventionnel pour hommes et femmes, jeunes et vieux, hétéros et homos, spirituels ou terre à terre. "Celui qui s'engage dans ce livre peut apprendre beaucoup sur lui-même et sur le monde". - ZDF (2e chaîne de TV allemande). Avec "Je me laisse aimer" Daan van Kampenhout partage son expérience acquise au cours de nombreuses années de conseil. Ses thèmes vont des "fardeaux du passé" aux anciens amants, à la famille et aux enfants, en passant par le "regard dans le miroir" et le "travail de terrain" qui s'ensuit, à savoir la création de contacts. Avec beaucoup d'empathie, d'humour et de créativité, Kampenhout guide le lecteur à travers plus de 80 exercices, rituels et méditations. Ceux-ci aident à mettre à jour des modèles de comportement paralysants, à se libérer de "charges anciennes" et à s'ouvrir à une relation nouvelle. Paru en 2020 aux éditions L'Originel - Charles Antoni : Les quatre directions, un guide du chamanisme contemporain.