La petite fille de Kiev

Au coeur de la guerre en Ukraine, l'incroyable histoire d'Alisa, 10 ans, et de sa famille Le 24 février, jour du début de l'invasion russe en Ukraine, la famille Melnyk, une famille unie et aimante, se réveille dans un autre monde, sous les bombes. L'histoire d'une fuite de Kiev vers Lviv, à travers les yeux et le parcours d'une enfant de 10 ans, Alisa, qui part sur les routes avec son grand-père à la recherche de sa mère. Scènes et témoignages de guerre : bombardement du zoo de Kiev et de l'écoparc Feldman à Kharkiv, viols et tortures commis sur les civils, en particulier les femmes (mère d'Alisa), camps de réfugiés... Portraits de réfugiés : personnes âgées, femmes, enfants qui voyagent seuls, sur des centaines de kilomètres, avec un numéro de téléphone écrit sur la main.