Les arcanes de la maison Fleury Tome 3 : Utopie

A la fin du XIXe siècle, Londres est marquée par une série d'attentats. Les explosions sèment la panique et de nombreuses victimes sont à déplorer. Le commissaire Barnes et son assistant, Reid, sont sur la piste d'un groupe de terroristes. Une fois de plus, il semble y avoir un lien entre la Maison Fleury et deux forces en conflit depuis longtemps, dont l'une est sur le point de mettre la main sur la mystérieuse Pearl. L'enquête s'achève avec ce dernier opus d'un thriller haletant magnifiquement scénarisé et dessiné par un auteur de talent.