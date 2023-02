Réussir la dissertation de philosophie. Précis de méthode

Pour qui ce précis est-il fait ? Vous cherchez une méthode claire et brève de la dissertation de philosophie. Vous voulez des conseils pratiques pour réussir l'épreuve. Vous souhaitez voir des exemples de copies réelles, notées par le jury. Ce livre est pour vous. Ce que vous y trouverez - Des conseils pour améliorer votre pratique sur table : comment aborder l'épreuve, analyser le sujet et utiliser les rapports du jury pour augmenter vos chances au concours. - Une méthode complète : apprenez la fonction de chaque paragraphe, comment construire un plan rigoureux quel que soit le sujet et éviter les écueils qui disqualifient la plupart des copies. - Une lecture guidée de plans détaillés et de dissertations commentées, qui vous montrent comment appliquer la méthode concrètement dans des copies de concours réelles. - Une section inédite pour optimiser votre préparation, de vos fiches à votre gestion du temps le jour J, grâce aux principes des sciences cognitives. Il y a une méthode derrière une excellente dissertation de philosophie. Ce précis vous l'enseigne, pas à pas. Marie-Christine Nizzi, ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure, est agrégée et Docteur en Philosophie (Paris I, Panthéon-Sorbonne). Elle enseigne à Harvard University.