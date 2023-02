Union d'un destin. Tomes 1 et 2

De vraies histoires de sorcières du Massachusetts, des fantômes, des pirates squelettiques, une sphère qui tombe du ciel, des voyages temporels, des dons surnaturels, des références musicales et cinématographiques, une fissure qui s'ouvre sur notre monde et qui change complètement notre réalité... C'est tout l'univers d'Union d'un destin, sorte de roman choral dont les deux premiers tomes sont présentés ici : Pouvoirs secrets puis La fissure. Suivez sans plus attendre les aventures d'Abby, Andrew et leur bande, projetés dans le temps par une puissance supérieure à travers le monde entier ! Le tome 1 permet de découvrir les personnages, tous très diversifiés, et de se familiariser avec leur environnement fantastique. Dans le tome 2, la résistance des héros va être mise à rude épreuve par une succession de rebondissements incroyables. Préparez-vous à surmonter tous les dangers face aux ténèbres qui entrent sans frapper : ils s'installeront dans vos têtes et n'en sortiront plus jamais... Passionné d'horreur et de science-fiction, Pascal Paquette écrit depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui auteur-compositeur-interprète, il souhaite réunir les cultures et conjuguer les différences, pour livrer un récit plein d'humanité. En tout, pour la saga Union d'un destin, sept tomes sont prévus. Retrouvez l'auteur sur son site Internet : uniondundestin. com