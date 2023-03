Le curieux monde des symboles scientifiques révèle leur histoire, leur signification et leurs applications actuelles. Des symboles les plus emblématiques à ceux que nous utilisons tous les jours en passant par ceux qui nous sont un peu obscurs, cinq chapitres couvrent l'ensemble des alphabets et des nombres utilisés dans tous les domaines scientifiques pour simplifier l'écriture des chiffres, des formules et des équations. De grandes double pages graphiques guident le lecteur à travers l'histoire de ses symboles, ainsi que les secrets de leur création et de leur utilisation, de l'opération la plus simple à la formule la plus complexe. Un index visuel permet d'identifier le nom ou le terme de chaque symbole présenté. Avec plus de deux cents entrées, cet ouvrage se construit comme une miscellanée scientifique, qui ravira les novices comme les connaisseurs.