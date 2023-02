Compostelle, le chemin côtier. Camino del Norte. De Bayonne à Saint-Jacques-de-Compostelle et au Cabo Fisterra

Vers Saint-Jacques-de-Compostelle et au Cabo Fisterra, une alternative au Camino Francés aux paysages somptueux riche en découvertes. Depuis les premiers temps du pèlerinage vers Compostelle, la Camino Francés (via Burgos et León) n'a pas été le seul itinéraire conduisant vers les reliques de Jacques. Même si son histoire présente encore bien des points obscurs, le chemin des côtes cantabriques accueille les pas des marcheurs depuis des temps très lointains... Chemin primitif, chemin du nord, chemin côtier... L'itinéraire décrit dans ce guide permet de rallier Bayonne, à l'embouchure de l'Adour, au cap Finistère, extrême pointe occidentale de la Galice. Passant par Saint-Sébastien, Bilbao, Santander, Oviedo, et bien entendu à Saint-Jacques-de-Compostelle, il enchaîne quarante étapes entre terre, ciel et mer, dans un décor somptueux et sauvage. Petit et grand patrimoine jacquaire, paysages d'exception, villes d'art et d'histoire : ce parcours s'adresse tant aux marcheurs de la foi qu'aux chercheurs d'un ailleurs qui - même intérieur - se révélera au fil de ce chemin de liberté. Aujourd'hui bien balisé et entretenu, il constitue une remarquable alternative au chemin "classique" . Ce guide en décrit avec précision le déroulé et propose un riche répertoire d'hébergements. Les notices patrimoniales en font un outil de connaissance autant qu'un outil de pérégrination.