Agathabaga la sorcière ! : La cousine végétarienne

SERIE : Agathabaga Bienvenue dans les aventures les plus abracadabrantes d'Agathabaga. Loufoque et maladroite, e royable et rigolote, Agathabaga est sans aucun doute la plus drôle de toutes les sorcières ! TITRE : La cousine végétarienne Agathabaga a une cousine bien étrange : Agathabouftoucru. Une jeune sorcière qui mange tout, tout cru. Jusqu'au jour où, elle entend les animaux qu'elle veut manger (tout cru) lui parler, après qu'Agathabaga leur a envoyé un sort. Une sorcière végétarienne, on aura vraiment tout vu !