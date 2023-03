Cherche et trouve. Drôles de chats

A toi de chercher et trouver plus de 120 petits éléments cachés dans des scènes drôles et déjantées imaginées par Valérie Michaut : chats en ville, dans la forêt, à la mer, au bord d'un lac gelé, dans l'espace, à la préhistoire et lors de la fête d'Halloween. Dans ces univers chargés, vivants, pétillants et débordant d'humour, l'enfant pourra chercher de drôles de personnages (souris, pigeons, petites bêtes), divers objets et des situations rigolotes (un pigeon qui conduit une voiture, une mouette en train de plonger, un escargot-igloo). Un cherche et trouve où les chats vont s'amuser à vous faire rigoler !