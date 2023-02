Je jardine bio à la cool

La somme de chapitres à aborder pour jardiner bio pourrait décourager : paillage, rotation des cultures, compost, engrais verts, engrais organiques, associations de plantes, insectes auxiliaires, plantes mellifères, permaculture, purins d'ortie, BRF, etc. La réalité du jardinage bio est bien plus simple, on pourrait presque dire qu'il se fait tout seul ! A condition d'ordonner cette masse d'informations, d'en retirer l'essentiel et de hiérarchiser ses applications en fonction des attentes de chacun. Cet ouvrage est conçu pour être le plus complet et exhaustif possible, l'idée étant que le lecteur comprenne ce qu'il est bon de faire, mais comporte deux approches : une pour les experts qui voudraient approfondir leur savoir et une autre pour accompagner pédagogiquement les débutants. Ce livre est donc destiné à tous, de la vieille branche à la jeune pousse, mais aussi à ceux qui font le choix de consacrer peu de temps au jardinage, aux urbains, aux jardiniers sur balcons et terrasses, etc. Tout ceci sans se prendre le chou, évidemment !