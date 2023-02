Journal d'une pétasse confinée

Une radiographie satirique du confinement ; un récit drôle où règne l'autodérision. La Pétasse a perdu le goût de tout : le confinement l'a terrassée, son boulot l'a lassée et ses amours un peu émoussée. Les visios l'ont mise K. O. et le pain maison lui a fichu la gastro. Mais parfois, une grosse déprime engendre des situations cocasses et marque le départ d'une nouvelle vie, de nouvelles aventures, d'un nouveau job et de nouvelles rencontres.