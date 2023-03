L'Avant-Scène Opéra N° 333 : Le Conte du tsar Saltan (Rimski-Korsakov)

Ecrit par Nikolaï Rimski-Korsakov à l'occasion des célébrations du centenaire de la naissance du poète Pouchkine, Le Conte du tsar Saltan exploite le folklore littéraire russe et plonge le spectateur dans les légendes populaires et fut créé avec faste à l'Opéra privé de Moscou, alors un lieu d'émulation artistique réunissant metteurs en scène et décorateurs imaginatifs comme le peintre Mikhail Vroubel. L'ouvrage de Rimski-Korsakov a aussi bénéficié de la présence d'une artiste unique, Nadejda Zabela-Vroubel, muse du compositeur. Magnifiant une nature harmonieuse et heureuse face à un Etat autoritaire en déshérence, Le Conte du tsar Saltan est un récit initiatique qui oppose la bonne et la mauvaise pratique du pouvoir. Comme d'usage à L'Avant-Scène Opéra, le volume permet au lecteur de suivre le livret original intégral, en regard d'un commentaire musical et littéraire abondamment illustré de photos de productions, une discographie et une vidéographie, et une série d'études faisant le point sur le sujet.