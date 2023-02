Chakras animaux. Découvrez ce qui vous unit à la sagesse du monde naturel

Avec Chakras animaux, j'ai voulu partager avec vous la sagesse de cinquante animaux afin de vous aider à apporter des changements dans votre vie et vous guider dans les domaines qui vous donnent du fil à retordre. Découvrir quels sont les animaux avec lesquels vous résonnez sur le plan pratique est amusant et vous permettra d'améliorer votre pratique spirituelle et de stimuler votre croissance émotionnelle en vous ouvrant de nouvelles perspectives sur l'énergie primaire du monde animal. Pour chaque animal, vous découvrirez différentes interprétations de leurs liens avec l'un des sept chakras. Ces connaissances vous aideront à vous concentrer sur les objectifs qui vous tiennent à coeur et à éliminer les blocages internes qui vous empêchent d'avancer. Vous y trouverez également des conseils et des techniques pour travailler avec les chakras et des histoires de transformation personnelle qui vous aideront à intégrer les sages conseils que nous prodigue le règne animal.