Restaurez, réparez votre Vélosolex. 3e édition

Avec Restaurez-Réparez votre VéloSolex, plongez dans un ouvrage technique sur un modèle deux-roues emblématique. Un vélo noir muni d'un moteur sur la roue avant, voici une description sommaire du VéloSolex. D'une conception simple, mais doué d'une bonne fiabilité, le VéloSolex, après un arrêt prolongé, doit subir une remise en forme partielle ou complète, les techniques apportées par ce guide vont vous guider dans vos travaux. Les premiers points abordés portent sur l'achat, puis sur l'identification du VéloSolex. Chaque élément technique du VéloSolex y est détaillé pour une bonne compréhension des interventions et des pannes : le moteur, l'entrainement par le galet, la carburation, l'allumage et la partie cycle. Pour aller plus loin, certaines techniques de réparations sont développées, telles que : la ré-aimantation d'un volant magnétique, le rayonnage d'une roue, la tôlerie, le formage et la soudure, la peinture et la réalisation de filets, le polissage, le zingage, nickelage. Ce guide truffé d'images et d'explications techniques vous sera vite indispensable pour mener à bien la restauration de votre VéloSolex.