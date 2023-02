(V)Empires Tome 1 : Le sang est compté

1789, la " Révélation " met à jour " l'imposture vampirique " et renverse la monarchie. Un siècle plus tard, le visage du monde est métamorphosé, la guerre entre humains et vampires fait rage partout sur Terre et bouleverse les pouvoirs anciens. Mais à Paris, capitale de l'Empire, les combats sont loin et la police n'a plus d'anti-vampirique que le nom. Lorsqu'une vague d'attentats submerge la cité, Egalité, jeune inspecteur prometteur, ouvre une enquête dans les profondeurs de la Ville Lumière. Mais l'obscurité a toujours profité aux vampires... C'est là que se terre Auguste, solitaire et discret, depuis près d'un siècle, au coeur même des ombres parisiennes. Farouchement opposé à la hiérarchie plurimillénaire des siens, sa paisible routine se retrouve bouleversée par l'arrivée d'autres vampires. Rappelé à ses obligations, il sera contraint de leur prêter main-forte. Que cache l'Empire ? Les Vampires réinvestissent-ils Paris ? Egalité et Auguste abattront toutes leurs cartes pour le découvrir, à leurs risques et périls... Ses métiers de facteurs pour lui permettre de payer ses factures ont fait de lui un homme de lettres. Et quoi de plus rentable qu'écrivain ? Après avoir benchmarké les différentes top tendances et surfé sur la " fashion wave ", il a finalement écrit un programme censé rédiger l'histoire ultime, savant mélange d'uchronie, de steampunk napoléonien, de vampires et d'enquête.