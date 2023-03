Elle, qui ne touche pas terre

Après le succès de "Je suis la bête", Andrea Donaera poursuit son exploration du Mal en interrogeant l'emprise que peuvent exercer c ertains leaders charismatiques religieux. Dans ce nouveau drame familial, situé dans un Salento éloigné des cartes postales, Andrea vient veiller Miriam, dont il est follement amoureux, alors que celle-ci est tombée dans le coma après un accident. Autour d'elle défilent les voix de ses proches, qui s'efforcent de maintenir un lien avec elle tandis que plane l'ombre du père Nanni, oncle banni qui tente de faire d'Andrea son disciple et de dissoudre les liens affectifs qu'il est en train de créer. Ecrit dans une langue aussi poétique qu'orale, ce roman choral, est une ballade à la fois douce et cruelle, une histoire de famille où la violence guette toujours.