Le gambit écarlate

Mélodie Fontaine, 23 ans, participe à son premier tournoi d'échecs. Quand elle arrive à l'hôtel reculé où a lieu la compétition, elle est surprise de l'accueil que lui réservent ses adversaires. Malgré ses exploits en ligne, ils la considèrent comme une intruse. Et comme l'ennemie à abattre. Elle ne peut faire confiance à personne. Lorsqu'une tempête de neige paralyse le village, la rivalité entre les joueurs prend une tournure encore plus dangereuse. Mélodie est aspirée malgré elle dans un jeu macabre. Et seule la victoire peut lui assurer la survie...