L'Alpe N° 100 : Alpins : 7000 ans d'adaptation

Les 25 ans d'une revue pionnière ! 100 parutions et autant de thèmes explorant la culture et les patrimoines de l'arc alpin. Un immense merci à nos lecteurs, libraires et partenaires fidèles ! En 1998 naissait une revue pionnière, un " mook " peu ordinaire, qui prenait pour sujet les Alpes comme terres humaines. 99 numéros plus tard, L'Alpe continue de questionner les cultures et patrimoines de l'Europe alpine à sa façon : mettre à la portée du grand public les dernières recherches, privilégier les angles décalés et... accorder une très belle place à l'iconographie. Son premier numéro s'intitule Gens de l'Alpe ; son numéro 100 : Alpins, 7000 ans d'adaptation. Depuis le Néolithique, période à laquelle les premières communautés se sédentarisent (les premières traces humaines remontent à 100 000 ans environ), les hommes ont dû sans cesse s'adapter aux contraintes particulières de ce territoire : à la pente, au froid, à la neige, aux avalanches, aujourd'hui au dérèglement climatique. Ils ont dû faire face aux contextes politiques et socio-économiques changeants. Ces adaptations vont entraîner des migrations à différentes échelles : proches ou lointaines, définitives ou saisonnières. C'est à ces diverses formes d'adaptation que va s'intéresser ce numéro. Il accompagnera la nouvelle exposition longue durée du Musée dauphinois de Grenoble, partenaire de la revue depuis ses débuts. Au sommaire notamment : - La romanisation des cultures alpines - L'histoire d'une armoire : celle des Escartons à Ville-Vieille (1773) - L'étourdissante vitesse des mutations des sociétés de montagne aux XIXe et XXe siècles (industrialisation, exode rural, naissance du tourisme) - Quel avenir pour les jeunes montagnards ? Vers une révolution numérique de la montagne ?