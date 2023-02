Stimulation électrique somatosensorielle et neuromusculaire

Le recours à l'électrostimulation est de plus en plus courante et ce livre théorique et pratique traite des mécanismes d'adaptation neuromusculaire suite à une stimulation électrique. Aucun livre ne traite des mécanismes d'adaptation neuromusculaire à la stimulation électrique aigue et chronique alors que l'électrostimulation est une technique qui s'est largement démocratisée (ouverture de salles, ventes de matériels aux particuliers). Ce livre traite de ces mécanismes à partir de l'ensemble des techniques et méthodes de stimulation électrique existantes et utilisées par les spécialistes (technique combinée ou surimposée à la contraction musculaire volontaire, technique hybride, application sur le corps entier). Il constitue un ouvrage de référence sur le plan des connaissances théoriques et pratiques pour des étudiants en STAPS ainsi que pour des professionnels de la motricité et de la santé (préparateurs physiques, entraineurs, kinés, médecins).