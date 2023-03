Agathabaga la sorcière ! : Le secret de la momie

SERIE : Agathabaga Bienvenue dans les aventures les plus abracadabrantes d'Agathabaga. Loufoque et maladroite, e royable et rigolote, Agathabaga est sans aucun doute la plus drôle de toutes les sorcières ! TITRE : Le secret de la momie Agathabaga a reçu en rêve la visite de son lointain ancêtre Toutankhatabaga, un mystérieux pharaon-sorcier qui vivait en Egypte antique. Il l'a invitée à venir passer quelque temps dans sa grande demeure d'éternité. Agathabaga revêt donc sa tenue d'exploratrice et part avec ses amis sur son balai, direction l'Egypte