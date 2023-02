Le vin des césars

En Narbonnaise, sur les terroirs de La Clape où jadis les Romains implantèrent l'un des premiers vignobles de Gaule et d'où s'exportèrent des millions d'amphores de vin dans tout leur empire, des viticulteurs renouent avec l'excellence des produits et l'esprit de conquête commerciale. Leurs succès attisent convoitises et jalousies, provoquent magouilles et combines. Suite à un attentat commis sur un viticulteur et négociant emblématique, meurtres et disparitions se succèdent. Jepe Llense le commissaire catalan enquête avec l'aide de son compère José Trapero, flic démissionnaire. Avec cet opus, abordant la réussite des entreprises privées, Daniel Hernandez pose une pierre supplémentaire à son témoignage sur l'évolution de la viticulture en Languedoc Roussillon. Un excellent crû.