L'Incendie

Que faire quand le désir s'étiole et que l'agacement mutuel a remplacé la complicité ? Quand les années passées ensemble voilent l'horizon ? Au bout de trente ans de vie commune, Rahel et Peter se sont détournés l'un de l'autre. Le départ de leurs enfants a creusé un vide. Rahel espère beaucoup d'un séjour à la montagne prévu de longue date, mais un incendie ravage le chalet censé les accueillir. Ils passeront finalement leurs vacances à s'occuper seuls d'une ferme au nord de Berlin pour aider un couple d'amis. Ce changement de programme et de perspectives pourrait-il leur offrir une occasion de se réinventer ? Après le succès de L'Amour par temps de crise, Daniela Krien interroge avec une grande subtilité la vérité d'un couple et l'énigme de toute vie conjugale. Son écriture intense et limpide embrasse à la fois le domaine de l'intime et les enjeux du monde contemporain. " L'intrigue se développe avec une légèreté estivale, la profondeur de ce livre se dévoile au fil de l'eau. " Der Spiegel