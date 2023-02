Survivras-tu au massacre à la citadelle ?

Un tournoi médiéval de type "grandeur nature" est organisé dans une ancienne forteresse des Alpes. La compagnie derrière l'événement a la réputation d'investir des millions dans ses activités. Elle promet l'expérience d'une vie. Le coût d'inscription : 50 000 dollars américains. Heureusement, Sacha a des parents fortunés qui lui permettent d'entreprendre cette aventure. Il peut même inviter Chloé et Edge, ses deux meilleurs amis, à l'accompagner. L'excitation au ventre, les trois s'envolent vers les plus hauts sommets de l'Europe sans savoir quelles sanglantes surprises ce voyage leur réservera. Car la mort est au programme. Dans une ruine entourée de falaises infranchissables, aucune fuite n'est possible. Les dés sont jetés.