Culture client. L'ultime différenciation entre les entreprises

Il n'y a pas de satisfaction client durable sans une bonne expérience client. Il n'y a pas de bonne expérience client durable sans culture client. Face à une concurrence croissante, les entreprises doivent à tout prix consolider et développer leur part de marché pour se développer durablement. Leur seule voie de différenciation repose sur la facilité relationnelle avec les clients et la capacité à leur apporter de la valeur. L'objectif de ce livre est triple : - Faire comprendre les enjeux attachés à la culture client de l'entreprise ; - Faire prendre conscience que toute l'entreprise est concernée par ce changement, pas seulement les équipes client ou service client ; - Donner des repères forts pour que chaque manager puisse conduire le changement à son niveau ; pour que l'équipe dirigeante puisse bâtir une stratégie de différenciation à travers la proximité avec les clients. - conduire la transformation de son entreprise (nouveau chapitre). Des exemples réels parmi des entreprises très connues sont utilisés pour étayer la démonstration et les idées clés sont reprises à la fin de chaque chapitre. Tout au long de l'ouvrage, ce livre suit le "fil rouge" d'une entreprise fictive pour comprendre les modalités d'application des sujets développés dans chaque chapitre. Dans cette nouvelle édition, la digitalisation de la relation client est largement développée. Les exemples d'entreprises et de bonnes pratiques entièrement renouvelés. Un nouveau chapitre détaille comment transformer l'entreprise pour qu'elle intégre la culture client. En posant les fondamentaux de la culture client, ce livre développe des pistes concrètes d'engagement de toute l'entreprise pour réenchanter la relation client.